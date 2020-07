L’emergenza Covid “ferma” il Ferragosto avellinese: l’annuncio dell’assessore Luongo (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il Ferragosto avellinese sarà in tono minore: nessun concertone o eventi per il comune capoluogo. La decisione è giunta dopo il dialogo avvenuto questa mattina presso l’Ente di Piazza del Popolo. La conferma è arrivata dall’Assessore agli Eventi, Stefano Luongo. “Ci ho pensato a lungo. Ho riflettuto sull’opportunità di realizzare iniziative e manifestazioni al fine di valorizzare e supportare i nostri talenti locali, contribuire al rilancio dell’economia cittadina, far diventare Avellino una città attrattiva per la qualità della proposta culturale e turistica anche per questa stagione estiva. La mia idea, però, non può che sposarsi con un approccio prudente e riflessivo dato l’attuale periodo storico. ... Leggi su anteprima24

