Legambiente Matese | De Girolamo candidata alle Regionali | “Cedo il mio posto da presidente”

Piedimonte Matese (Ce) – Nella serata di ieri, 23 luglio, è stata ufficializzata la nomina del nuovo presidente del GAL Alto Casertano Manuel Lombardi, eletto all'unanimità dai membri del Consiglio direttivo, e succeduto a Ercole De Cesare. Vento di rinnovamento anche in casa del circolo Legambiente del Matese. Il Presidente Bernarda De Girolamo, nelle battute serali di ieri, ha deciso di passare il testimone alla giovane Sara Montoro quale assumerà le redini della Onlus. "Si tratta di una scelta dettata dal senso civico e di responsabilità, in quanto sarò impegnata prossimamente nella campagna elettorale in qualità di candidata alle Regionali. Lascio il timone nelle mani di una ...

13:07:47 PIEDIMONTE MATESE. Nella serata di ieri, 23 luglio, è stata ufficializzata la nomina del nuovo presidente del GAL Alto Casertano Manuel Lombardi, eletto all’unanimità dai membri del Consiglio ...

"Zero plastica in mare", prelievo campioni lungo il Volturno

I tecnici di Legambiente, con il supporto dall'associazione Matese Adventures, con utilizzo di manta, hanno prelevato diversi campioni lungo il tratto campano del fiume fino alla foce "Il marine ...

