League of Legends presenta Yone, il nuovo campione del MOBA di Riot Games (Di venerdì 24 luglio 2020) Attraverso un comunicato stampa, Riot Games presenta il prossimo combattente che arriverà all'interno di League of Legends, ovvero Yone. Lo studio di sviluppo a tal proposito ha stilato la storia del personaggio, indicando inoltre le sue abilità. La storia dei due fratelli "Abbiamo incontrato Yone per la prima volta mentre dava la caccia a suo fratello Yasuo, che poi finì per ucciderlo" scrive Riot Games. "Questo è tutto ciò che abbiamo avuto in questi sette anni: un rapido sguardo al momento peggiore della sua vita (e di quella di Yasuo). Prima di farlo tornare dal regno dei morti, dovevamo rispondere ad alcune domande fondamentali". Leggi altro... Leggi su eurogamer

IGNitalia : Abbiamo visto in anteprima #Yone, il nuovo campione in arrivo su #LeagueofLegends. Ecco tutto quello che c'è da sap… - Powned_IT : #LeagueOfLegends #Yone si appresta ad arrivare nella Landa degli Evocatori, ve lo presentiamo in questa anteprima… - GamerClickit : League of Legends presenta un nuovo campione molto atteso - Yone - GamerClickit : League of Legends da il via all'evento del Fiore Spirituale - Eurogamer_it : Yone è il prossimo campione di #LeagueOfLegends. -