Le pagelle del Benevento – Di Serio, che gioia! Sau c’è sempre (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiFrosinone – Seconda vittoria di fila per il Benevento che raggiunge quota 83 punti in classifica battendo 3-2 il Frosinone allo Stirpe. Le pagelle dei giallorossi: Montipò 5,5: Non può nulla in occasione dei due gol del Frosinone, ma fa vedere anche qualche buon intervento. Si allontana l’obiettivo delle 20 clean sheet. Maggio 6: Lavoro utile per la fase difensiva e gli equilibri della squadra. Conquista raramente il fondo ma a rendersi pericolosi ci pensano i compagni. Tuia 5,5: Novakhovic lo supera troppo facilmente in occasione del gol dell’uno a uno. Qualche minuto prima era stato bravo a murare il diretto avversario. Caldirola 6: Troppo leggero su Novakovich in occasione del pari, poi si fa perdonare con il gol che arriva nel mezzo di due clamorosi errori sotto ... Leggi su anteprima24

infoitsport : SPAL-Roma 1-6 - Le pagelle del match - Pox_News_Italy : @ElenaInvernizzi @Karm3nB @Luca_Mussati Non ci saranno le pagelle: ci sarà la classifica finale del campionato di c… - panorama_it : Antonella Elia scopre un presunto tradimento di parte del fidanzato Pietro Delle Piane, che viene attaccato da Mani… - JumpStartMotori : LE NOSTRE *PAGELLE* DEL GP DI SPAGNA 2020???? #AndaluciaGP #SkyMotori @MotoGP @SkySportMotoGP - nicolafilippi : @DondiegoSospeso @juventusfc @pfarchetti @Inter @Alex_Cavasinni Se interpellati risponderebbero che erano già state… -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle del Le pagelle del Crotone - Messias su tutti, Cuomo e Jankovic sotto tono TUTTO mercato WEB Pagelle Cosenza-Pisa 2-1: voti, tabellino e ammonizioni Serie B 2019/2020

Il tabellino di Cosenza-Pisa 2-1, gara valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Si decide nel recupero il match dello stadio San Vito-Gigi Marulla. Nel primo tempo ...

Venezia - Juve Stabia 1 a 0. Le pagelle della sfida

Maleh regala la salvezza ai veneti. Alle vespe invece serviranno le ultime due partite per conquistare la permanenza in B. Juve Stabia : Provedel 6 : Fino al goal riesce ad intercettare qualche peric ...

Il tabellino di Cosenza-Pisa 2-1, gara valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Si decide nel recupero il match dello stadio San Vito-Gigi Marulla. Nel primo tempo ...Maleh regala la salvezza ai veneti. Alle vespe invece serviranno le ultime due partite per conquistare la permanenza in B. Juve Stabia : Provedel 6 : Fino al goal riesce ad intercettare qualche peric ...