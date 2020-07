Le nuove uscite della musica rap di oggi, venerdì 24 luglio 2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) Nuova musica nel mondo del rap anche questo venerdì. Sono tante le pubblicazioni di singoli e album, sia in Italia che negli Stati Uniti. Nuovo venerdì, nuova musica. Tanto rap anche questa settimana in Italia. Partendo dalla release di singoli, la settimana scorsa Emis Killa e Jake La Furia avevano sciolto ogni dubbio relativo al loro joint album “17” e quest’oggi ne hanno pubblicato la prima traccia che ne anticipa l’uscita. Il brano in questione si intitola “Malandrino” e ha alzato tanto l’asticella delle aspettative dei fan dei due artisti milanesi che sono da anni nel rap game. Da Nord ci spostiamo a Sud, in provincia di Potenza, perché è qui che è nato il collettivo FSK Satellite che ha rilasciato il singolo “Settimana Al Caldo” ft Greg ... Leggi su zon

DL_italia : ?? A causa delle nuove uscite discografiche, questa settimana 'Future Nostalgia' esce per la prima volta (dopo 16 se… - TheResolutor : RT @nonleggerlo: @Inter / Uscite. Ci sarà da lavorare, più di sempre. Occhio inoltre ad alcune 'colonne' della squadra che non hanno dimost… - annoyingsoul29 : Questo mese, contando che siamo in estate, positivo per i film: ne ho visti sei. Per le serie tv malissimo perché n… - manuelblu : Nuove uscite interessanti questo venerdì? #Music - lalettricecontr : Quando penso a tutti i libri che mi restano ancora da leggere ho la certezza di avere l’ansia ?? io e @la_libraia pr… -

Ultime Notizie dalla rete : nuove uscite Cinema, ecco le nuove uscite: dalla magia di Disney agli squali assassini La Repubblica Coronavirus Caserta, 13 guariti e nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore

Tredici guariti e nessun nuovo caso di coronavirus nel Casertano: sono buone le notizie che arrivano dalla Terra di Lavoro, dove si registrano in un solo colpo anche altre otto persone uscite dalla qu ...

Da Sondrio a “Hollywoo(d)”: nuovo singolo per Giorgieness fra solitudine e speranza/VIDEO

Sondrio, 24 luglio 2020 – Dal punk degli esordi al rock viscerale, ruvido e urgente, fino a sbocciare in un pop cantautorale tanato limpido quanto autentico e maturo. Sonorità e stile incantevoli quel ...

Tredici guariti e nessun nuovo caso di coronavirus nel Casertano: sono buone le notizie che arrivano dalla Terra di Lavoro, dove si registrano in un solo colpo anche altre otto persone uscite dalla qu ...Sondrio, 24 luglio 2020 – Dal punk degli esordi al rock viscerale, ruvido e urgente, fino a sbocciare in un pop cantautorale tanato limpido quanto autentico e maturo. Sonorità e stile incantevoli quel ...