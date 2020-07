"Le ho dato tutto". Impressionante crollo mentale di Lorenzo Amoruso, il pianto disperato del "gigante" (Di venerdì 24 luglio 2020) Lorenzo Amoruso, durante la puntata di Temptation Island in onda su Canale 5 giovedì 23 luglio, viene subito chiamato nel pinnettu. Qui vedrà un video della showgirl e sua compagna, Manila Nazzaro, lamentarsi del rapporto ed evidenziare ancora una volta tutte la difficoltà legate al rapporto a distanza che i due sono costretti a vivere. “Secondo me lui non cambierà mai” dice la fidanzata. “Siamo su scherzi a parte?” urla Lorenzo, visibilmente irritato. Quest'ultimo vedrà altri video della compagna che arriverà addirittura a commuoversi parlando della sua vita e del suo rapporto. Lorenzo non ci sta, capisce la compagna, ma non vuole essere additato per quello che non è. “Le ho dato tutto, non lo avevo mai ... Leggi su liberoquotidiano

