L'autunno caldo delle crisi aziendali (Di venerdì 24 luglio 2020) Il blocco dei licenziamenti fino al 17 agosto e la proroga automatica della cassa integrazione stanno falsando i dati sulla disoccupazione. Ma in 12 mesi sono spariti 613 mila posti e il prossimo 2 gennaio i numeri rischiano di essere peggiori. In bilico ci sono 300 mila lavoratori.Come quei contadini che quando trovano una bomba nel campo intanto la spostano, Giuseppe Conte s'è convinto di trasferire l'autunno caldo della crisi all'inverno seguente. Con l'unica cosa che sa maneggiare: i decreti urgenti. Il 17 agosto scade il divieto di licenziare per motivi economici, ma il premier lo vuole spostare al 1° gennaio 2021 e mira a prorogare automaticamente la cassa integrazione, che ai livelli attuali costa ai contribuenti 4 miliardi al mese. Sono loro, insieme ai contratti a termine, a pagare i costi di una ... Leggi su panorama

«Questi soldi, assieme ai 125.000 euro che possiamo risparmiare grazie allo slittamento a costo zero delle rette dei mutui al 2021, li accantoniamo in un capitolo speciale, in modo da avere risorse ...

