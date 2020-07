Latitante 44enne arrestato all’aeroporto di Roma Fiumicino (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMorra de Santis (Av) – Scacco matto per un 44enne di origini dominicane colpito da un ordine di carcerazione in carico alla Stazione Carabinieri di Morra de Sanctis (AV), emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per i reati di “Traffico e detenzione di sostanze stupefacenti” nonché “Resistenza a pubblico ufficiale”. Irreperibile dal 2018, all’esito di un’interrotta attività info-investigativa da parte dei Carabinieri di Morra De Sanctis, il 44enne è stato localizzato all’aeroporto di Roma Fiumicino e tratto in arresto dalla Polizia di Frontiera. Tradotto alla Casa Circondariale di Civitavecchia, dovrà scontare la pena di 9 mesi e 13 giorni di reclusione. L'articolo ... Leggi su anteprima24

