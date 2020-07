Latina, per un apprezzamento di troppo scatta la rissa: denunciati 4 rumeni (Di venerdì 24 luglio 2020) La Polizia di Stato di Latina ha denunciato per rissa quattro stranieri di nazionalità romena che la scorsa notte, intorno a mezzanotte e mezza, si sono picchiati in piazzale Prampolini, davanti a numerosi passanti presenti nei pressi di alcuni locali della zona. La Volante dell’U.P.G.S.P., intervenuta dopo varie segnalazioni al 113, è riuscita ad individuare e fermare due romeni a bordo di una Audi, proprio davanti lo stadio comunale: si erano poco prima picchiati con un loro connazionale – che aveva risposto per le rime ad alcuni pesanti apprezzamenti rivolti all’indirizzo della moglie – a sua volta spalleggiato da un quarto romeno. Gli stranieri, tutti residenti tra Latina e Cisterna, sono noti alla Polizia poiché gravati da precedenti di polizia; per l’episodio di questa notte, sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Latina per Spiagge libere a Latina, in arrivo il portale per sapere quali sono le meno affollate IlFaroOnline.it Latina, Pescio Di Silvio patteggia la pena e torna in libertà dopo gli spari in via Moncenisio

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, Mario La Rosa, ha accolto l’istanza di patteggiamento presentata concordemente dalla difesa di Ferdinando Pescio Di Silvio rappresentata ...

Lazio, Zingaretti: «Dal governo 6 miliardi per lo sblocco di nove grandi opere»

Dal potenziamento dell’autostrada A24 alla nuova condotta per l’acquedotto del Peschiera: ecco alcune delle nove opere strategiche sbloccate nel Lazio dal decreto semplificazioni. Il presidente della ...

