L’architetto del terzo anello: «San Siro sia opera d’arte» (Di venerdì 24 luglio 2020) Anche gli architetti e progettisti del terzo anello di San Siro intervengono a difesa del Meazza. Enrico Hoffer, architetto classe 1937, insieme agli eredi del collega Giancarlo Ragazzi, sono stati i principali responsabili del team di Edilnord che lavorò alla modifica del Meazza per i Mondiali di Italia ’90. E oggi si sono schierati in difesa della … L'articolo L’architetto del terzo anello: «San Siro sia opera d’arte» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Fra_Bevilacqua : RT @CalcioFinanza: L’architetto del terzo anello: «San Siro sia riconosciuto come opera d’arte» - BeppeMarottaMa1 : @CalcioFinanza L'architetto del terzo anello e già fa ridere cosi per come vibra - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: L’architetto del terzo anello: «San Siro sia riconosciuto come opera d’arte» - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione L’architetto del terzo anello: «San Siro sia opera d’arte»: Anche gli architetti e p… - CalcioFinanza : L’architetto del terzo anello: «San Siro sia riconosciuto come opera d’arte» -

Ultime Notizie dalla rete : L’architetto del Gualtieri: Governo? Mes no escluso. Autostrade, il debito Altantia non su italiani Corriere della Sera