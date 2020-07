Land Rover Defender, la prova de Il Fatto.it – C’è vita oltre l’offroad – FOTO (Di venerdì 24 luglio 2020) Ci sono auto che hanno Fatto la storia, e Land Rover Defender è una di quelle. Una di quelle, per chiarirci, a cui ci si avvicina con il rispetto dovuto ad un oggetto che da settant’anni quasi disdegna l’asfalto, per mettersi costantemente alla prova tra buche, sassi, sterrati, sabbia, neve, acqua e quant’altro non sia, per così dire, d’ordinanza. A ogni latitudine. Stavolta però c’era il timore di non riconoscerla dopo la rivoluzione, tecnica ed estetica, subita dalla nuova generazione. Il nuovo pianale monoscocca in alluminio e leghe leggere, capace di ospitare anche componenti elettrificate, le consentirà gli stessi numeri in offroad? O anche: sarà ancora riconoscibile, dopo un cambiamento di connotati così netto ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Land Rover Defender, la prova de Il - Noovyis : (Land Rover Defender, la prova de Il - fattiamotore : Land Rover Defender, la prova de Il - MarcoScafati1 : #LandRover #Defender, la #prova de - motori_it : Land Rover Defender 2020: caratteristiche, prezzi e prima prova -