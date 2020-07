L’alligatore tra le nuove fiction di Rai 2: trama e cast (Di venerdì 24 luglio 2020) Manca ormai un mese e mezzo alla nuova programmazione delle principali reti Rai ma i titoli delle fiction che vedremo tra l’autunno 2020 e l’inverno 2021, sono stati già presentati durante la conferenza stampa dedicata ai palinsesti. Tra i titoli nuovi per le fiction di Rai 2 della prossima stagione televisiva troviamo anche L’alligatore, fiction che vedrà protagonista il bravissimo Matteo Martari. Tratto dai romanzi di Massimo Carlotto, una serie dai toni hard-boiled in versione mediterranea che continua il lavoro di sperimentazione sui linguaggi seriali per Rai2. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla trama della nuova fiction di Rai 2, con le prime anticipazioni. SU RAI 2 ARRIVA L’ALLIGATORE: ECCO LA trama Dopo sette anni ... Leggi su ultimenotizieflash

fisco24_info : Fiction Rai, i titoli top della prossima stagione: Tra le novità L'alligatore, Montalcini, Lubich, Bellocchio, Vica… - pripriislove : Questo palinsesto promette proprio bene. Tra tutte curiosissima de ' L' alligatore' con Martari #PalinsestiRai -

Ultime Notizie dalla rete : L’alligatore tra Usa, l'alligatore scambia la canna da pesca per una preda: l'addenta e la trascina nel lago La Repubblica