Lafferty alla Reggina: la foto del suo arrivo a Lamezia (Di venerdì 24 luglio 2020) Kyle Lafferty sbarca, di nuovo, in Italia. L’attaccante nordirlandese è arrivato in questi minuti a Lamezia e adesso andrà a Reggio Calabria. Un colpo di assoluto valore per la Reggina che si è assicurata l’ex attaccante del Palermo. Lafferty domani svolgerà le visite mediche e apporrà la firma sul contratto di durata biennale. Sempre nella stessa giornata, avverrà anche la sua presentazione alla città. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

