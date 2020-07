La zampata dell'Arma. Pugno di ferro dopo lo scandalo di Piacenza (Di sabato 25 luglio 2020) A 48 ore esatte di distanza dallo scandalo della caserma Levante di Piacenza il comandante generale dei carabinieri Giovanni Nistri ha sostituito l'intera catena di comando della provincia emiliana. Lascia il comandante provinciale Stefano Savo che pure era arrivato solo nel novembre scorso, che abbandona anche la guida del reparto operativo e del nucleo investigativo. Ai tre posti da ieri sono al comando altrettanti ufficiali che hanno curricula con i fiocchi. Al comando provinciale il colonnello Paolo Abrate, che veniva dalla guida del gruppo Milano. Alla guida del reparto operativo il tenente colonnello Alfredo Beveroni, che arriva dalla scuola sottufficiali di Firenze. E alla guida del nucleo investigativo il maggiore Lorenzo Provenzano, che arriva dalla guida di una sezione dei Ros di Milano. Da ieri, dunque, ... Leggi su iltempo

tempoweb : La zampata dell'Arma. Pugno di ferro dopo lo scandalo di #Piacenza - Michele_Arnese : LA ZAMPATA DI ANGELONA nell'ultima pagina dell'accordo... Consiglio europeo, ecco la mandrakata da 3 miliardi pro… - TizianoRoma1927 : @RomaNelCervello A me una cosa non è piaciuta di zaniolo ieri... Dopo la 'zampata' al giocatore del Verona non ha c… -

Ultime Notizie dalla rete : zampata dell La zampata dell'Arma. Pugno di ferro dopo lo scandalo di Piacenza Il Tempo La zampata dell'Arma. Pugno di ferro dopo lo scandalo di Piacenza

A 48 ore esatte di distanza dallo scandalo della caserma Levante di Piacenza il comandante generale dei carabinieri Giovanni Nistri ha sostituito l’intera catena di comando della provincia emiliana. L ...

L’ex Asencio punisce il Pisa al 93' e tiene ancora in vita il Cosenza. Play-out a -1

Il goal dell’ex Asencio arrivato nei minuti di recupero regala al Cosenza una vittoria monumentale che permette di accorciare a-1 dalla Juve Stabia sconfitta a Venezia. Primo tempo sontuoso dei rossob ...

A 48 ore esatte di distanza dallo scandalo della caserma Levante di Piacenza il comandante generale dei carabinieri Giovanni Nistri ha sostituito l’intera catena di comando della provincia emiliana. L ...Il goal dell’ex Asencio arrivato nei minuti di recupero regala al Cosenza una vittoria monumentale che permette di accorciare a-1 dalla Juve Stabia sconfitta a Venezia. Primo tempo sontuoso dei rossob ...