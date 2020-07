La vera pandemia, persi 500mila posti di lavoro in tre mesi (Di venerdì 24 luglio 2020) Covid, l’Italia in tre mesi ha perso 500mila posti di lavoro. È drammatico il bilancio delle conseguenze della pandemia sulla disoccupazione. Lo dicono i dati dell’ultimo rapporto Ocse presentato in un incontro dell’Università Cattolica. Un andamento peggiore che nel resto di molti altri Paesi colpiti dalla pandemia L’impatto sul mercato del lavoro del Covid-19 è stato immediato. In pochi mesi i progressi fatti negli ultimi dieci anni sono stati spazzati via: nei 37 Paesi Ocse il tasso di disoccupazione è passato dal 5,3% di gennaio all’8,4% di maggio. Tra i paesi più colpiti c’è sicuramente l’Italia che in soli tre mesi ha perso ... Leggi su databaseitalia

DatabaseItalia : Covid, l’Italia in tre mesi ha perso 500mila posti di lavoro. È drammatico il bilancio delle conseguenze della pand… - WeAreTennisITA : Uno dei tornei preferiti da Carlos Moya, ex numero 1 al mondo e oggi coach di Rafael Nadal, era quello di Umag, a d… - Alessan19053624 : RT @EmiliaUA: Parlo con i tassisti di Roma e mi raccontano di lavoro calato oltre il 50%. Negozianti? Idem. Ristoratori: meglio non parlarn… - JoggerSimone : La vera pandemia è la #pedofilia... O la si condanna o si è complici, non ci sono vie di mezzo su questo argoment… - Efisio31251859 : RT @EmiliaUA: Parlo con i tassisti di Roma e mi raccontano di lavoro calato oltre il 50%. Negozianti? Idem. Ristoratori: meglio non parlarn… -

Ultime Notizie dalla rete : vera pandemia “Io, italiana nel pieno della pandemia in Colombia, dove gli ospedali sono pieni e senza… Il Fatto Quotidiano Tutti i film che stavate aspettando sono stati rinviati

Questa stagione cinematografica estiva è stata praticamente azzerata, con Mulan, Top Gun 2 e The French Dispatch rinviati prossimamente. Scalano anche Star Wars e Avatar, rimane l'incognita Tenet Fra ...

Renzi insiste: “Sul referendum avevamo ragione noi, serviva all’Italia”. Poi gongola: “Io sono uno che i giochi in parlamento li fa”

“Sono convinto che quel referendum serviva all’Italia – il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel corso della presentazione del suo libro “La Mossa del Cavallo” a Napoli torna così a parlare del refer ...

Questa stagione cinematografica estiva è stata praticamente azzerata, con Mulan, Top Gun 2 e The French Dispatch rinviati prossimamente. Scalano anche Star Wars e Avatar, rimane l'incognita Tenet Fra ...“Sono convinto che quel referendum serviva all’Italia – il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel corso della presentazione del suo libro “La Mossa del Cavallo” a Napoli torna così a parlare del refer ...