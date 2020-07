La tempesta tropicale Gonzalo minaccia i Caraibi, “potrebbe trasformarsi in uragano” [MAPPE] (Di venerdì 24 luglio 2020) L’Istituto di meteorologia di Cuba (Insmet) ha diffuso un’allerta in riferimento alla tempesta tropicale Gonzalo, in evoluzione nell’Oceano Atlantico: si sta indebolendo, ma sussiste ancora il rischio che possa diventare un uragano durante l’avvicinamento alla regione dei Caraibi. In caso di intensificazione, ha avvertito l’Insmet, Gonzalo potrebbe trasformarsi, nel giro di 24-48 ore, nel primo uragano della attuale stagione ciclonica. La tempesta tropicale si sposta ad una velocità di circa 20 km/h, con venti massimi sostenuti di 95km/h, ed una pressione centrale di 1.000 hPa. La stagione degli uragani nell’Atlantico è iniziata lo scorso 1 giugno e potrebbe durare fino al 30 novembre: potrebbe ... Leggi su meteoweb.eu

L'Istituto di meteorologia di Cuba (Insmet) ha diramato un'allerta per avvertire che la tempesta tropicale Gonzalo in evoluzione nell'Oceano Atlantico si sta indebolendo, ma può ancora convertirsi in ...Si tratta di Gonzalo, una tempesta tropicale che entro la giornata di oggi, giovedì, evolverà in uragano di categoria 1. #Gonzalo showing how tiny storms can be fragile, with a bite of dry air gutting ...