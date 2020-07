La strategia di Anna a Temptation Island indigna il pubblico: Andrea la lascerà? (Di venerdì 24 luglio 2020) Anna, protagonista di Temptation Island insieme al suo fidanzato Andrea, non sta riscuotendo molta approvazione da parte del pubblico. Il fatto che la donna continui nella sua strategia di voler fare ingelosire il suo Andrea solo per arrivare ad avere un figlio, lascia davvero tutti basiti. Una strategia tra l’altro, che solo Anna ha compreso. Perchè mai Andrea vedendola mentre si fa toccare le chiappe da un altro uomo, dovrebbe cedere e dire “si Anna facciamo questo figlio insieme?”. Anna continua a farci capire che tra di loro c’è una grandissima chimica, cosa che lui si scorderebbe di avere con una ventenne. Convintissima di essere la Mr Grey ... Leggi su ultimenotizieflash

