La sottile linea rossa: Adrien Brody rimase scioccato alla premiere del film, ecco perché (Di venerdì 24 luglio 2020) Adrien Brody scoprì di essere stato quasi escluso dal montaggio finale de La sottile linea rossa quando si presentò alla premiere del film. La maggior parte delle scene di Adrien Brody sono state tagliate dal montaggio finale de La sottile linea rossa senza il consenso dell'attore che non era a conoscenza di questi cambiamenti e ha scoperto la verità soltanto quando ha visto il film alla premiere. Brody è arrivato alla premiere in attesa di vedersi come personaggio principale ed è rimasto scioccato quando ha scoperto ... Leggi su movieplayer

BlackCa55593059 : RaiMovie da 'La sottile linea rossa'. Non so perché preferii, allora, di più questo film a 'Salvate il soldato Rya… - MarcoStac : Stasera RaiMovie in grande spolvero: • ora in onda La sottile linea rossa • a seguire L'albero degli Zoccoli - enricocolosimo : Questa sera su #Raimovie, la disperazione in guerra raccontata da un regista filosofo. La Sottile linea rossa, di… - mycornetto01 : @KimV_Art ma vai a guardarti la sottile linea rossa su rai movie ???? - cinemaniaco_fb : ?????????????? La sottile linea rossa: Adrien Brody rimase scioccato alla premiere del film, ecco perché… -