La scuola riparte il 14 settembre: la ministra Azzolina firma l’ordinanza. “Polemiche sui banchi? Lasciateci lavorare” (Di venerdì 24 luglio 2020) La data da segnare sul calendario è il 14 settembre 2020. Quel giorno, oltre 8 milioni di studenti italiani potranno tornare fra i banchi di scuola. Lo ha stabilito ufficialmente l’ordinanza sull’avvio del nuovo anno scolastico firmata nelle scorse ore dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. La campanella suonerà nello stesso momento per tutti gli istituti, dalla primaria alle superiori, e su tutto il territorio nazionale. Come di consueto, starà poi alle singole Regioni stabilire eventuali variazioni sul calendario. Confermato anche il recupero dei “debiti” relativi al precedente anno scolastico a partire dal 1 settembre. Gli studenti, che non hanno più rimesso piede a scuola dopo lo stop ... Leggi su ilfattoquotidiano

