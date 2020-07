La Roma rifiuta Ospina come contropartita per Under. Il Napoli offre non più di 25 milioni (Di venerdì 24 luglio 2020) Sul Corriere del Mezzogiorno le ultime notizie relative alla trattativa per Under. La Roma ha rifiutato Ospina come contropartita e il Napoli non intende andare oltre un certo prezzo. Il quotidiano scrive di Under: “Ha l’identikit che piace a Gattuso: parte da destra, è un mancino, punta l’avversario e ha un gran tiro. Ci sono stati già contatti tra Fienga e Giuntoli, il club giallorosso chiede 30 milioni considerando anche che il 15% della vendita va all’Istanbul Baasaksehir, il Napoli ha provato ad inserire delle contropartite come per esempio Ospina, l’idea non ha convinto la Roma. In ogni caso Giuntoli non ha intenzione di ... Leggi su ilnapolista

napolista : La Roma rifiuta Ospina come contropartita per Under. Il Napoli offre non più di 25 milioni Sul CorMez. Under piace… - _enz29 : @PieEnne @Pirichello Quindi se l’Inter trova un accordo con la Roma e offre uno stipendio buono a Zaniolo lui rifiu… - GalliSalvo : @romanismo85 @ambienteromano Ragnik rifiuta la Roma! Allenatori boni da noi non vengono! Bambole non c'è una lira - romanismo85 : RT @Solo_ASR_: Sfuma #Ragnick per il Milan, sino a poco fa due palle così per la grande scelta, un Milan internazionale ecc. Ora ci faranno… - cbc556bddb364a1 : RT @Solo_ASR_: Sfuma #Ragnick per il Milan, sino a poco fa due palle così per la grande scelta, un Milan internazionale ecc. Ora ci faranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma rifiuta La Roma rifiuta Ospina come contropartita per Under. Il Napoli offre non più di 25 milioni IlNapolista Ue: commissario Gentiloni a "la Repubblica", l'Italia prenda il Mes, conviene

Roma, 24 lug 09:15 - (Agenzia Nova) - Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in una intervista a "la Repubblica" esprime soddisfazione per il Recovery Fund approvato dal capi di Stato e ...

Sicurezza: il sindaco Conti nomina il deputato Ziello come proprio consigliere

Il deputato Edoardo Ziello sarà consigliere del sindaco di Pisa, Michele Conti in tema di sicurezza. Una 'nomina' che verrà formalizzata nei prossimi giorni insieme a quella di Stefano Bottai, che sar ...

Roma, 24 lug 09:15 - (Agenzia Nova) - Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in una intervista a "la Repubblica" esprime soddisfazione per il Recovery Fund approvato dal capi di Stato e ...Il deputato Edoardo Ziello sarà consigliere del sindaco di Pisa, Michele Conti in tema di sicurezza. Una 'nomina' che verrà formalizzata nei prossimi giorni insieme a quella di Stefano Bottai, che sar ...