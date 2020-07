La Roma domenica in campo con la maglia della prossima stagione (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma - domenica prossima, nell'impegno delle 19.30 contro la Fiorentina, la Roma scenderà in campo con la nuova maglia. Il club ha annunciato che la squadra domenica indosserà la divisa della prossima ... Leggi su corrieredellosport

Serie A, le quote dei bookmakers: Napoli strafavorito contro il Sassuolo

Domenica la Roma (quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite) ospiterà una Fiorentina in eccellente condizione. Il pronostico, però, è tutto giallorosso, con il segno '1' a 1,60 e il ...

Teatro dell'Opera di Roma, “Le quattro stagioni” di Giuliano Peparini al Circo Massimo: prima assoluta il 25 luglio

“Le quattro stagioni” firmato da Giuliano Peparini al Teatro dell’Opera di Roma al Circo Massimo, con prima assoluta sabato 25 luglio. La stagione estiva del Teatro dell’Opera si arricchisce con una n ...

