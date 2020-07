‘La pupa e il secchione’. Marina Evangelista operata per un cancro: l’annuncio social (Di venerdì 24 luglio 2020) Nell’ultima edizione de La pupa e il Secchione (quella viceversa) era arrivata terza al fianco del game designer Massa, ma oggi Marina Evangelista è tornata sui social con una notizia che ha sconvolto tutti. La 27 anni originaria di Reggio Calabria è stata operata per un carcinoma maligno e ora inizia la battaglia per guarire dal brutto male che l’ha colpita. A svelare il percorso di guarigione è stata lei stessa con alcune Instagram stories. Per fortuna sembra essere andato tutto bene e la ragazza ha voluto informare i suoi follower su Instagram sulle sue condizioni di salute. “Marina 1 – carcinoma maligno 0. Ho vinto io”, ha scritto l’ex pupa de ”La pupa e il secchione – ... Leggi su caffeinamagazine

