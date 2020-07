La prima preghiera nella moschea di Santa Sofia dopo 86 anni (Di venerdì 24 luglio 2020) È stata la prima dopo la riconversione della basilica di Istanbul in moschea: all'interno sono state ammesse al massimo mille persone, mentre molte altre migliaia si sono radunate al di fuori Leggi su ilpost

