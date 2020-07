La prima preghiera a Santa Sofia dopo la riconversione (Di venerdì 24 luglio 2020) A Santa Sofia la prima preghiera islamica dopo la riconversione da museo a moschea. Migliaia di uomini delle forze dell’ordine a presidiare la zona. Il 24 luglio 2020 è una data destinata a rimanere nella storia come il giorno della prima preghiera islamica a Santa Sofia dopo la riconversione da museo in moschea. Schierati migliaia di agenti per controllare la zona e centinaia di operatori sanitari. A Santa Sofia la prima preghiera dopo la riconversione Gli occhi sono tutti puntati su Santa Sofia, dove per motivi di sicurezza ... Leggi su newsmondo

