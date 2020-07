La politica non può essere vuoto elettoralismo, né sterile provocazione (Di venerdì 24 luglio 2020) In questo periodo stanno tornando in auge due pratiche purtroppo oggi dominanti nel modo di fare politica in Italia: l'elettoralismo da una parte e la provocazione dall'altra. Cominciando dall'elettoralismo, c'è la percezione diffusa che la politica debba essere intesa unicamente in chiave elettorale. Ovviamente niente di più sbagliato perché le elezioni, per un politico autentico e genuino, dovrebbero essere il punto di arrivo di un percorso di lotte ed azioni costanti (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google

VittorioSgarbi : Un Governo simile a un regime sudamericano. Perché tenere nascosti i verbali del “Comitato tecnico scientifico”? Di… - matteosalvinimi : Foto ricordo dei 'carolanti' del PD. Chissà perché gli accoglienti idealisti non salgono più sulle navi dei loro am… - CarloCalenda : Yoda non sono i puntini sulle i. Si chiama conoscere le cose per come sono e cercare di spiegarle superando io diba… - vittovolte : RT @granmartello: Secondo: agli Italiani non piace la verità ed i sacrifici spesso richiesti per affrontarla: le persone competenti tendenz… - MelGerbino : MES, Bagnai e la «crisi di liquidità italiana»: Gualtieri irresponsabile o incompetente, vuole la Troika… -

Ultime Notizie dalla rete : politica non La politica non può essere vuoto elettoralismo, né sterile provocazione AgoraVox Italia Il battitore libero del mercato. Parla Giuseppe Bozzo

Nel numero di sabato 20 giugno il Foglio Sportivo ha iniziato una serie di interviste a procuratori per raccontare il mondo del calcio e del mercato visto dalla parte di chi fa muovere i soldi. Sono g ...

La strana storia della grillina "fulminata" da Renzi e del cronista inquieto

La terza puntata della webserie de "Il Tempo" dedicata ai 101 voltagabbana della XVIII legislatura analizza una misteriosa categoria dello spirito: i renziani. E, in particolare, si concentra su alcun ...

Nel numero di sabato 20 giugno il Foglio Sportivo ha iniziato una serie di interviste a procuratori per raccontare il mondo del calcio e del mercato visto dalla parte di chi fa muovere i soldi. Sono g ...La terza puntata della webserie de "Il Tempo" dedicata ai 101 voltagabbana della XVIII legislatura analizza una misteriosa categoria dello spirito: i renziani. E, in particolare, si concentra su alcun ...