La politica non può essere vuoto elettoralismo | né sterile provocazione

In questo periodo stanno tornando in auge due pratiche purtroppo oggi dominanti nel modo di fare politica in Italia: l'elettoralismo da una parte e la provocazione dall'altra. Cominciando dall'elettoralismo, c'è la percezione diffusa che la politica debba essere intesa unicamente in chiave elettorale. Ovviamente niente di più sbagliato perché le elezioni, per un politico autentico e genuino, dovrebbero essere il punto di arrivo di un percorso di lotte ed azioni costanti

Ultime Notizie dalla rete : politica non Cerciello, appello Sim Carabinieri: politica non capisce nostro lavoro RomaDailyNews La Ue all’Italia: «Aiutate il Sud» Dal maxi-fondo spinta di 70 miliardi

Sul piano più generale, su un totale di 1,8 miliardi costituito dalla somma del bilancio Ue 2021-2027 (1,1 miliardi) e Next Generation Eu, 1,1 miliardi saranno destinati ai fondi di coesione, alla «fi ...

Chi è Alexandria Ocasio-Cortez, considerata il futuro degli Stati Uniti d’America

Il suo avversario Joe Crowley, un pezzo grosso della politica americana, nonché deputato uscente, era talmente certo di vincere che in diversi dibattiti non si è neppure presentato, lasciando così che ...

