La più violenta campagna contro Trump è dei repubblicani: cos’è il Lincoln Project (Di venerdì 24 luglio 2020) O Trump o l’America. Questo è il motto di una delle più violente e dirette campagne di comunicazione che sia mai stata mossa contro un presidente degli Stati Uniti. Ed è sorprendente il fatto che quelle parole non provengano dagli avversari che tutti ci aspetteremmo, cioè il Partito Democratico e il suo candidato alle presidenziali, Joe Biden. In questa campagna, resa molto animata dalle proteste del movimento Black Lives Matters e dal Coronavirus, il vero nemico di Trump sono gli stessi repubblicani. O almeno quelli riuniti nel Lincoln Project, la cui missione apertamente dichiarata è liberarsi del Trumpismo. Politici, strateghi, esperti di comunicazione politica, giornalisti, ricercatori, esponenti del mondo ... Leggi su tpi

Jackscandal3 : @Tybourne6 In un sistema ineguale dove certe voci sono più valorizzate di altre dare a tutti lo stesso ascolto a tu… - NicoLongobardo : Devo essere onesto: mi sarei aspettato una ondata molto prima e più violenta. Spero che questa volta ci si concentr… - MauroV1968 : 6) Nei Balcani abbiamo in questo momento la situazione più drammatica: in Romania, per esempio, la seconda ondata è… - rittsulovemail : odio me stessa quando c'è lui di mezzo perché divento cattiva e violenta e riesce a far uscire parti di me che sopp… - CristinaLivetti : @LaPrimaManina Da milanese dico che la mia città è diventata uno schifo. Va bene che la pioggia è stata violenta, m… -

Ultime Notizie dalla rete : più violenta L'autobiografia di Vasco Rossi su Facebook e i suoi commenti su Baglioni, Pelù e Minghi Soundsblog.it