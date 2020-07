La Meloni ha ragione: John Lennon era di sinistra e scriveva canzoni di sinistra (Di venerdì 24 luglio 2020) Perché regalare alla destra i valori politici e culturali patrimonio della sinistra? di Agostino Spataro Sulla questione della sovranità popolare c'é un equivoco che torno a chiarire. La sinistra d'ispirazione marxista e gramsciana continua a difendere il principio fondamentale della sovranità popolare perché é una delle più grandi conquiste politiche degli ultimi secoli. Tanto da essere solennemente sancito nella nostra vigente Costituzione repubblicana e antifascista controfirmata da (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google

AlisiPietro : @OttoPaulinus @lia_meloni @GiuseppeConteIT Gentile signore, lei non sa nulla dell'Italia e degli italiani. Ma sopra… - SBrannetti : RT @FratellidItalia: #Meloni: Quando il primo Governo Conte approvava l'obbligo della fatturazione elettronica siamo stati gli unici ad opp… - Salvato00506710 : RT @FratellidItalia: #Meloni: Quando il primo Governo Conte approvava l'obbligo della fatturazione elettronica siamo stati gli unici ad opp… - IlCastiga : RT @FratellidItalia: #Meloni: Quando il primo Governo Conte approvava l'obbligo della fatturazione elettronica siamo stati gli unici ad opp… - genx52 : @Giovanni_Amodei @GiorgiaMeloni hai ragione è per lo stesso motivo per cui la meloni quando governava col nano non… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni ragione Meloni ha quasi r... Pagella Politica Scostamento di bilancio, Meloni e Salvini pongono le condizioni

Giorgia Meloni ha già annunciato che se “il Governo non mette ... Zingaretti se ne faccia una ragione: non ci sono le condizioni perché la legge vada in aula a fine luglio”. Andare allo scontro con ...

Mes, Beghin (M5S): "Strumento inadeguato, pensiamo al Recovery Fund". E a Gentiloni: "Facciamo lavorare Conte"

Tiziana Beghin, capodelegazione del gruppo M5S al Parlamento europeo. Perché ieri avete votato a favore dell'emendamento sul Mes presentato dalla Lega? "Perché per noi il Mes era e resta uno strumento ...

Giorgia Meloni ha già annunciato che se “il Governo non mette ... Zingaretti se ne faccia una ragione: non ci sono le condizioni perché la legge vada in aula a fine luglio”. Andare allo scontro con ...Tiziana Beghin, capodelegazione del gruppo M5S al Parlamento europeo. Perché ieri avete votato a favore dell'emendamento sul Mes presentato dalla Lega? "Perché per noi il Mes era e resta uno strumento ...