La lezione di Alexandria Ocasio-Cortez al deputato sessista (Di venerdì 24 luglio 2020) «Non starò sveglia fino a tardi la notte ad aspettare le scuse di un uomo che non ha rimorsi per aver usato un linguaggio offensivo nei confronti delle donne». Ribatte così Alexandria Ocasio-Cortez, la più giovane deputata della storia americana, al deputato repubblicano Ted Yoho. La Cortez ha preso parola al Congresso per denunciare il comportamento del suo collega, il quale l’ha apostrofata con l’appellativo “fucking bitch”. Martedì 21 luglio il rappresentante repubblicano si è avvicinato alla collega Alexandria Ocasio-Cortez definendola «disgustosa, pazza» e «fottuta puttana». Il giorno dopo lo stesso Yoho si è scusato pubblicamente in aula con la ... Leggi su linkiesta

Agenzia_Ansa : La lezione di Alexandria Ocasio-Cortez a Ted Yoho che l'ha insultata - #VIDEO #Usa #ANSA - toolsforculture : RT @paoladebartolo: Discorso che andrebbe trasmesso in mondovisione. Applausi - lupettotre : RT @Corriere: La lezione di Ocasio al deputato che l’ha offesa: «Chiunque può aggredire una donna» - ElenaOrsi76 : RT @Agenzia_Ansa: La lezione di Alexandria Ocasio-Cortez a Ted Yoho che l'ha insultata - #VIDEO #Usa #ANSA - FiliCat79 : RT @Agenzia_Ansa: La lezione di Alexandria Ocasio-Cortez a Ted Yoho che l'ha insultata - #VIDEO #Usa #ANSA -