Tutte le mattine c'è la pausa lettura. Inizia dopo la colazione, o prima di pranzo, e va avanti circa mezz'ora, intervallata da qualche canzoncina. Succede al nido Il Leccio di Reggello, in provincia di Firenze. Ma non solo. Il progetto "Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza" già attivato dalla Regione Toscana durante l'anno scolastico, sta proseguendo in una versione estiva, Leggere: Forte! Estate. Insegnanti ed educatori possono scaricare gratuitamente il kit didattico sul sito della Regione e sperimentare la lettura guidata ai bambini, anche ai piccolissimi. L'idea è che dopo il lockdown, e un certo "depotenziamento" del'apprendimento a causa della poco riuscita ...

Ultime Notizie dalla rete : lettura alta La lettura ad alta voce aiuta la crescita dei bambini piccoli Io Donna Notte incantata tra stelle e letture alla Torre della Strega

Una serata per bambini e famiglie immersi nella magia di letture e stelle alla Torre della Strega di Fogliano ... quadrangolare di poco meno di sei metri di lato, attualmente alta circa 7 metri, ...

Un patto tra sindaci per sostenere la lettura nel bosco

Si chiama “Prea da cruxe”, anche se di croci incise in realtà ce ne sono moltissime. Si trova nel territorio di Cosio d’Arroscia, in una ripa sotto la strada provinciale, a poche centinaia di metri da ...

