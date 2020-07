La fantascienza di ''Pechino pieghevole'': viaggio nella città dove si vivrà a turno (Di venerdì 24 luglio 2020) Il libro della scrittrice cinese Hao Jinfang racconta un mondo fragile, pieno di incertezza e solitudine, di disuguaglianza sociale e di tecnologie dominatrici, in piena catastrofe ambientale Leggi su it.mashable

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : fantascienza ''Pechino Sabato 25 una nuova puntata di Fantascienza.com OnLive! Fantascienza.com Il mystery fantascientifico di Astra

Kenta Shinohara realizza “Astra – Lost in space”, un manga in cui fantascienza, mistero e colpi di scena si intersecano in una storia di crescita umana ed etica. In un lontano futuro i viaggi nello sp ...

Negli ultimi giorni stanno emergendo diversi brevetti riguardanti gli Apple Glass. Tutta fantascienza o sarà davvero realtà?

Torniamo a parlare nuovamente degli Apple Glass, i futuri occhiali AR che Apple dovrebbe portare sul mercato tra il 2021 e il 2022. Secondo un nuovo brevetto, gli Apple Glass potrebbero essere in grad ...

Kenta Shinohara realizza “Astra – Lost in space”, un manga in cui fantascienza, mistero e colpi di scena si intersecano in una storia di crescita umana ed etica. In un lontano futuro i viaggi nello sp ...Torniamo a parlare nuovamente degli Apple Glass, i futuri occhiali AR che Apple dovrebbe portare sul mercato tra il 2021 e il 2022. Secondo un nuovo brevetto, gli Apple Glass potrebbero essere in grad ...