La F1 | abbandonerà le piste USA

La F1, sta decidendo di abbandonare tutte le piste USA in vista delle contaminazioni dovute al coronavirus. La F1 sta per abbandonare i piani per correre negli states quest'anno. Con nuove gare a Imola, Nurburgring e Algarve che ora si uniranno al calendario, saranno sostituite quelle previste in America. Il proprietario di "Liberty Media" ha valutato il modo migliore per compilare il suo programma. A causa della pandemia di coronavirus che si muove ancora a diverse velocità in tutto il mondo, non si può rischiare. La situazione negli Stati Uniti e Brasile è tra le più preoccupanti. Si capisce che è presa la decisione di annullare le gare nel continente americano già da ora. Significa che non ci saranno premi come il "Gran Premio negli Stati Uniti", in Canada, in Messico o in Brasile in ...

