La dirigente positiva al Coronavirus all’università di Padova (Di venerdì 24 luglio 2020) A Padova una dirigente dell’università Carlo Bo è risultata positiva al Coronavirus. Disinfettati i locali di Palazzo Storione, ieri mattina decine di dipendenti si sono messi in fila per sottoporsi al tampone. Racconta il Corriere del Veneto: La notizia è piombata sotto forma di e-mail inviata ai dipendenti dell’Università di Padova. Alle 22 di mercoledì. «Ci è stato comunicato che una collega è risultata positiva al test Covid, ed è pertanto in quarantena…». La firma è del direttore generale Alberto Scuttari, che ha ufficializzato così una voce che circolava da alcune ore. La contagiata – una dirigente – ha l’ufficio a Palazzo Storione, la principale ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : dirigente positiva Coronavirus a Ischia, è positiva anche la sorella della donna trasferita al Cotugno:... Il Mattino Coronavirus Ischia, positiva anche la sorella della donna tornata dalla Lombardia

Positiva al Coronavirus anche la sorella della donna rientrata a Ischia il 16 luglio da Livigno, località sulle Alpi in Lombardia. Il secondo componente della famiglia si trova già in isolamento da al ...

Tutti insieme in aula senza rinunciare a laboratori e rientri. Mensa: ipotesi turni

Il piano del dirigente dell’istituto comprensivo 2 per il rientro a settembre: «Forse ingressi scaglionati ma non di tanto» LUCCA. «Le classi rimarranno unite senza bisogno di chiedere spazi in più e ...

