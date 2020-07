La destra ha idee, valori e la forza di cambiare. Gli avversari non si illudano di “normalizzarla” (Di venerdì 24 luglio 2020) Sono ormai passati decenni dal fatidico 1994, allorquando un Movimento, considerato – fino ad allora – “senza importanza”, approdò al governo. Malgrado il tempo trascorso e le ampie rielaborazioni politico-dottrinarie che hanno caratterizzato l’esperienza post missina, il sogno di una “destra normale” non sembra essere ancora destinato a venire meno. Vittorio Foa e Furio Colombo, da sinistra, al tema dedicarono, nel 1995, un asciutto, troppo asciutto, libro/intervista, invocando la necessità di una destra “moderata e responsabile”, magari antifascista, ma non più anticomunista, libera dalle ancestrali paure piccolo borghesi e dai suoi tradizionali richiami culturali. L’invito ad una “destra normale” ha fatto scuola e non solo a sinistra. E, di ... Leggi su secoloditalia

FoielliPaolo : RT @ricupero_fabio: Lo volete capire che questa gente di 'destra' e del 'fare' non fa una beata minchia per i cittadini? Il Governo gli da… - Dede21032692 : @SpudFNVPN spud non c'entra niente con questo tweet ma vorrei chiederti una cosa che non mi torna, spero tu possa c… - peppecultrera : A proposito di visione della scuola del futuro, una senatrice con le idee chiare @la_kuzzo @MilaSpicola E non è di… - cyarly4 : @CarloCalenda Purtroppo i tentativi di fare una vera destra seria, preparata, basata su idee e non su slogan populi… - WitchRap : @forgetmytweet @ETuitta @PresMoratti Questo qui ha un intera equipe che lavora per spiare e far bloccare persone ch… -

Ultime Notizie dalla rete : destra idee Attraverso lo sport i ragazzi croati vengono risucchiati nel mondo dell’estrema destra Linkiesta.it I moti di Reggio, l’onda nera che il Pci non vide

Sono passati 50 anni dalla rivolta di Reggio Calabria. Quando, dal luglio 1970 al febbraio 1971, la città fu messa letteralmente a soqquadro. Dopo una lunga fase, a partire dal secondo dopoguerra, in ...

Il fantasma della Buona Destra si aggira per l’Italia

Caro Aldo, sto seguendo con interesse la crescita «dal basso» della Buona Destra, il nuovo movimento politico fondato da Filippo Rossi. Visto che lei ha recensito il suo libro manifesto, «Dalla parte ...

Sono passati 50 anni dalla rivolta di Reggio Calabria. Quando, dal luglio 1970 al febbraio 1971, la città fu messa letteralmente a soqquadro. Dopo una lunga fase, a partire dal secondo dopoguerra, in ...Caro Aldo, sto seguendo con interesse la crescita «dal basso» della Buona Destra, il nuovo movimento politico fondato da Filippo Rossi. Visto che lei ha recensito il suo libro manifesto, «Dalla parte ...