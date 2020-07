La denuncia a Marco Travaglio per il rotolo di carta igienica con la faccia di Renzi (Di venerdì 24 luglio 2020) L’editoriale di oggi di Marco Travaglio è tutto dedicato al racconto dell’ultima denuncia ricevuta dal direttore del Fatto Quotidiano. Questa volta, non riguarda qualcosa che ha scritto ma un oggetto che ha mostrato. Già, perché il giornalista è stato raggiunto da una denuncia per un rotolo di carta igienica che si trovava nella libreria alle sue spalle durante un collegamento televisivo. A spiegare la circostanza è lo stesso Travaglio sulla colonna di destra della prima pagina del Fatto Quotidiano. LEGGI ANCHE > Travaglio e la carta igienica con il volto di Matteo Renzi denuncia Travaglio per il ... Leggi su giornalettismo

marco_disca : RT @ChiodiDonatella: ALTRO CHE INVERSIONE DI TENDENZA, #BONAFEDE MANDA A SBATTERE IL SISTEMA #CARCERI. 'Aria fritta, altro che 'bodenza di… - marco_rossi90 : @masolinismo Domani prendiamo tanti di quei schiaffi che possiamo fare denuncia per bullismo - marco_disca : RT @ChiodiDonatella: #COVID: #CONTE, AVVOCATO DEL POPOLO, SI SEGGA SUL BANCO DEGLI IMPUTATI Ma pure #Speranza. E tutti i luminari alla cor… - prog_risparmio : @filippovalle98 @pbiagiola @guffanti_marco @micheleboldrin @ricpuglisi Stai citando cose così irrilevanti che non v… - AngeloRindone : @Marco__Tullio @AB59584673 per tentare di evitare una possibile denuncia per vilipendio di capo di Stato straniero. -

Ultime Notizie dalla rete : denuncia Marco "Dagli agricoltori polemiche ma finora nessuna denuncia" LA NAZIONE Mondo Rai/Appuntamenti e novità

Prende il via domani su Rai1 alle 21.25 “Sorelle”, serie tv scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, con la regia di Cinzia TH Torrini, che vede protagoniste Anna Valle e un’altra meravigliosa local ...

Caos cinghiali: "Problema strumentalizzato"

"I problemi vanno denunciati con procedure corrette e si risolvono affrontandoli, non strumentalizzandoli, pilotati da qualcuno che ha come unico interesse quello di creare confusione, senza cambiare ...

Prende il via domani su Rai1 alle 21.25 “Sorelle”, serie tv scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, con la regia di Cinzia TH Torrini, che vede protagoniste Anna Valle e un’altra meravigliosa local ..."I problemi vanno denunciati con procedure corrette e si risolvono affrontandoli, non strumentalizzandoli, pilotati da qualcuno che ha come unico interesse quello di creare confusione, senza cambiare ...