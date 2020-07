La crisi economica si fa sentire: chiudono i Roma Store (Di venerdì 24 luglio 2020) Per la Roma prosegue la rivoluzione. Non solo per quello che riguarda il club dal punto di vista societario, con James Pallotta deciso a passare la mano, ma anche dal punto di vista commerciale. Qualche giorno addietro è arrivata l'ufficialità della rescissione dell'accordo con Nike, ma adesso è il turno dei Roma Store. Già prima dell'arrivo del Coronavirus - ha spiegato Il Tempo - era cominciato un cambiamento: i vertici del club avevano deciso una diversa strategia rispetto al passato; meno... Leggi su 90min

amnestyitalia : La pandemia è stata un moltiplicatore di disuguaglianze e di ingiustizie. Non sarà facile affrontare la crisi econo… - fanpage : 'Misure importanti e coraggiose, che hanno come obiettivo garantire il diritto allo studio dei tanti che sono stati… - crocerossa : Continua il sostegno di @AmazonIT alla #CroceRossa con la donazione di migliaia di prodotti che saranno distribuiti… - Patrizi38016949 : @KarenP21735043 @maiocchirosanna @Hipatia36538162 @Corriere politici.... Parliamone. Mascherine o no, siamo in grav… - eleonor31151952 : RT @amnestyitalia: La pandemia è stata un moltiplicatore di disuguaglianze e di ingiustizie. Non sarà facile affrontare la crisi economica… -

Ultime Notizie dalla rete : crisi economica Crisi economica: l'innovazione tecnologica come cura - Economia La Pressa Misure anticrisi, ad Aosta pronto un taglio di 2,9 milioni alle imposte comunali

Aosta - Le delibere, che arriveranno a fine mese in Consiglio comunale, prevedono l'azzeramento della Cosap ancora fino al 31 dicembre, l'alleggerimento della Tari e la riduzione dell'Imu per le attiv ...

Crisi post lockdown covid: oltre la metà dei ragusani non andrà in vacanza e resterà a casa

Oltre la metà dei ragusani non farà vacanze questa estate e resterà a casa. Chi potrà permetterselo andrà al mare, eviterà centri termali e città d’arte. Solo una minima parte opterà per la montagna.

Aosta - Le delibere, che arriveranno a fine mese in Consiglio comunale, prevedono l'azzeramento della Cosap ancora fino al 31 dicembre, l'alleggerimento della Tari e la riduzione dell'Imu per le attiv ...Oltre la metà dei ragusani non farà vacanze questa estate e resterà a casa. Chi potrà permetterselo andrà al mare, eviterà centri termali e città d’arte. Solo una minima parte opterà per la montagna.