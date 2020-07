La cometa NEOWISE saluta Milazzo: gli splendidi scatti dalla Sicilia con un bolide e le Eolie sullo sfondo [GALLERY] (Di venerdì 24 luglio 2020) La cometa NEOWISE continua a incantare nei cieli d’Italia. Proprio ieri, 23 luglio, ha compiuto il suo passaggio più ravvicinato alla Terra, passando a oltre 103 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Negli scatti contenuti nella GALLERY scorrevole in alto, NEOWISE saluta Milazzo, con le Isole Eolie sullo sfondo. In una delle immagini, l’autore Lorenzo Monteleone, ha catturato anche uno splendido bolide. Le altre foto, opera di Riccardo Monteleone, ritraggono la cometa mentre tramonta dietro la ‘Ngonia di Milazzo.L'articolo La cometa NEOWISE saluta Milazzo: gli ... Leggi su meteoweb.eu

