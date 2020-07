La Cina ha lanciato la sonda Tianwen-1 verso Marte (Di venerdì 24 luglio 2020) La Cina ha lanciato con successo la sua prima sonda verso Marte, si chiama Tianwen-1 ed è il primo veicolo spaziale cinese in assoluto che entrerà nell'orbita del pianeta rosso. Il lancio è avvenuto dalla base di Wendechang, sull'isola tropicale di Hainan, quando in Italia erano le 6.40, l'arrivo su Marte è previsto a febbraio del 2021.L'obiettivo di Tianwen-1, che significa "Ricerca della verità celeste", nome ispirato a un poema di Qu Yuan, uno dei più grandi antichi poeti cinesi, è studiare l'atmosfera di Marte, la sua struttura interna e di superficie, cercando di appurare in particolare la presenza di tracce d'acqua o di qualsiasi forma di vita passata.La missione ha da 3 componenti ... Leggi su ilfogliettone

