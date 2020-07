La Cina chiude consolato Usa a Chengdu. Pompeo: “Pechino sempre più autoritaria” (Di venerdì 24 luglio 2020) La Cina ha chiuso questa mattina il consolato americano a Chengdu, nella provincia del Sichuan. Una “risposta proporzionata”, fanno sapere le autorità di Pechino, a un analogo provvedimento statunitense, che nei giorni scorsi ha fatto chiudere un consolato cinese a Houston, in Texas. “La misura decisa dalla Cina è legittima e necessaria, come risposta all’illegittimo atto degli Stati Uniti, e conforme al diritto e alle norme di base dei rapporti internazionali, nonché alle pratiche diplomatiche”, fa sapere il ministero degli Esteri cinese in una nota indirizzata all’ambasciata Usa. Una vera e propria guerra diplomatica tra Pechino e Washington. Anche se, secondo la grande potenza asiatica, è “Washington l’unica ... Leggi su italiasera

