La Cina chiude consolato americano di Chengdu (Di venerdì 24 luglio 2020) La Cina ha deciso di chiudere il consolato americano nella città sud-occidentale di Chengdu , come rappresaglia per la chiusura del consolato cinese di Houston nei giorni scorsi. La mossa è una " ... Leggi su quotidiano

perché il personale americano lo ha evacuato a inizio febbraio per il coronavirus ed è ancora chiuso per mancanza di staff. Il comunicato del Ministero degli Esteri di Pechino: «La misura decisa dalla ...Pechino, 24 luglio 2020 - La Cina ha deciso di chiudere il consolato americano nella città sud-occidentale di Chengdu, come rappresaglia per la chiusura del consolato cinese di Houston nei giorni ...