La censura su Achille Lauro crocifisso, lui lo posta sui social: “Me ne frego” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il 24 luglio esce il nuovo album di Achille Lauro, 1990, e non poteva esserci promozione migliore di una polemica social. Achille, complice il favore del pubblico e la fama di artista visionario, genio del marketing e della provocazione, che gli è stata appiccicata addosso da Sanremo in poi, è sempre più autoreferenziale e megalomane. Quel “Me ne frego” urlato dal palco dell’Ariston è diventato il suo mantra. E anche oggi, che per promuovere l’uscita dell’album dei mega cartelloni con lui in versione Barbie, o meglio Ken, crocifisso (su una croce fatta di caramelle) con tanto di stivali in latex e tatuaggi in bella vista, avrebbero dovuto campeggiare su Corso Como, ma sono stati censurati, Achille non ci sta ... Leggi su dilei

