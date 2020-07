La battaglia di Rashford per i pasti gratis agli studenti poveri durante il lockdown. E l’ateneo di Manchester lo fa dottore honoris causa (Di venerdì 24 luglio 2020) Marcus Rashford si batte per i pasti scolastici gratuiti anche durante lockdown: l’Università di Manchester lo fa dottore honoris causa L’honoris Doctorate è il più alto riconoscimento che l’Università di Manchester destina a chi si distingue per la propria attività nel sociale. L’ultimo ad averlo ricevuto è anche il più giovane di sempre a farlo. Ha appena 22 anni ed è un calciatore del Manchester United, Marcus Rashford, che riceverà la laurea honoris causa “in virtù della sua straordinaria campagna contro la povertà infantile”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

