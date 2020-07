Kylie Minogue “Say Something” il nuovo singolo (Di venerdì 24 luglio 2020) Kylie Minogue ha pubblicato da poche ore il suo nuovo singolo “Say Something“, il primo singolo del suo prossimo album “Disco” (ne abbiamo parlato qui) che arriverà in tutti i negozi di dischi tradizionali, store digitali e piattaforme streaming il prossimo 6 novembre. Prodotto dal collaboratore di vecchia data Biff Stannard, il nuovo singolo di una delle artiste pop più amate in tutto il pianeta, presenta testi particolarmente toccanti per il mondo nel 2020: “Siamo a un milione di miglia di distanza in mille modi / L’amore è amore non finisce mai, possiamo essere tutti di nuovo? “ “Say Sometingh” sarà contenuto in “DISCO”, il quindicesimo album in ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

