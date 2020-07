Klopp: «Henderson giocatore dell’anno? Meritato» – VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) Jurgen Klopp ha commentato il premio di miglior giocatore della stagione, finito al suo capitano Jordan Henderson Jordan Henderson ha ricevuto il premio di miglior giocatore della stagione e questo è stato il commento del suo allenatore, Jurgen Klopp, in conferenza stampa. «Non conosco le cose che la gente diceva su di lui prima del mio arrivo, Jordan è andato avanti e merita questo premio. Anche altri hanno fatto una grande stagione, ma lui è un giocatore che ha lottato tantissimo per arrivare dove è oggi e merita sicuramente di essere uno dei migliori del campionato. Sono felice e orgoglioso di Henderson, è cresciuto in modo eccezionale ed è una persona fantastica». Leggi su ... Leggi su calcionews24

