Kanye West in politica: crescono i sospetti fra problemi psichici e strategia (Di venerdì 24 luglio 2020) Kanye West prosegue la sua esperienza in veste di politico, ma i dubbi intorno alla sua figura istituzionale continuano a crescere. La moglie cerca di mettere un freno, ma intanto l’idea che questa sia solo l’ultima trovata commerciale del rapper comincia a farsi largo fra i cittadini americani. Continuano le pressioni attorno al celebre rapper … L'articolo Kanye West in politica: crescono i sospetti fra problemi psichici e strategia è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Davide : Si è consumato poco fa il più grande hacking della storia di Twitter. I profili di Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden… - ShooterHatesYou : Vedere come i deliri di Kanye West, sicuramente dovuti a disturbi mentali, vengano usati per creare articoli, rumor… - ilpost : Twitter ha subìto un enorme attacco informatico: sono stati violati i profili di decine di persone famose, tra cui… - andreadesider10 : #KanyeWest, operazione di marketing dietro il suo impegno politico? Il sospetto c'è ?? - PalumboClarissa : RT @macheansia: Kanye West e il suo nuovo album ovviamente sono spartiti, grazie Taylor per averci evitato un’altra pandemia -