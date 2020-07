Juventus, tegola Douglas Costa: campionato finito, Champions League a rischio (Di venerdì 24 luglio 2020) Ultime dall’infermeria in casa Juventus: campionato finito per Douglas Costa che rischia anche la Champions. La società bianconera spiega che il brasiliano è stato sottoposto questa mattina, presso il JMedical, a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tra 15 giorni verrà nuovamente rivalutato. Leggi su sportface

