Juventus, lesione all’adduttore per Douglas Costa e stagione finita (Di venerdì 24 luglio 2020) Sembrano non finire mai i guai fisici per Douglas Costa. L’attaccante brasiliano della Juventus, al termine del match di ieri sera contro l’Udinese, è stato sottoposto ad esami diagnostici che hanno riscontrato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Ne avrà per almeno 15 giorni, il che significa che salterà le ultime tre partite di campionato(Sampdoria, Roma, e Cagliari) e è in forte dubbio per la sfida di Champions League in programma il 7 agosto a Torino contro il Lione. https://sport.periodicodaily.com/udinese-Juventus-2-1-fofana-rinvia-la-festa-scudetto-dei-bianconeri/ Il comunicato della Juventus “Douglas Costa è stato sottoposto ... Leggi su sport.periodicodaily

romeoagresti : #Juventus: #DouglasCosta è stato sottoposto questa mattina, presso il J Medical, a risonanza magnetica che ha evide… - Gazzetta_it : Lesione all’adduttore: #Juve, stagione finita e niente #Lione per #DouglasCosta - marcoconterio : ??? Tegola Douglas Costa per la #Juventus: lesione all'adduttore. Campionato finito e Champions a rischio. Tra 15 gi… - ChuchoCastroP : RT @romeoagresti: #Juventus: #DouglasCosta è stato sottoposto questa mattina, presso il J Medical, a risonanza magnetica che ha evidenziato… - Sport_Mediaset : #Sarri perde #DouglasCosta , ko per lesione adduttore...?? #SportMediaset -