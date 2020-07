Juventus, De Ligt: “Risultato deludente, ma manteniamo la testa alta: mancano tre punti” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Risultato deludente… manteniamo la testa alta. mancano ancora tre punti”. Così Matthijs De Ligt, difensore centrale della Juventus, commenta deluso sui social la sconfitta dei bianconeri a Udine che ha rimandato per ora la festa per il nono Scudetto consecutivo. Non è bastato ai bianconeri un gol nel primo tempo proprio del giovane olandese, protagonista però in negativo in occasione del 2-1 di Fofana nel finale, decisivo per le sorti del match della Dacia Arena. Leggi su sportface

