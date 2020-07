Juventus, che tegola: campionato e Champions finiti per un big (Di venerdì 24 luglio 2020) Non sembra esserci pace per la Juventus per quanto riguarda i guai fisici. L'ennesimo infortunio di un membro della rosa arriva però in un momento delicatissimo. I bianconeri infatti sono ad un passo dalla vittoria in campionato e ad agosto saranno impegnati in Champions: un tour de force in cui la Juventus non può commettere passi falsi.DOUGLAS COSTA KO: LESIONE ALL'ADDUTTOREcaption id="attachment 996655" align="alignnone" width="300" Douglas Costa (Getty Images)/captionIl giocatore in questione è Douglas Costa. Il brasiliano durante la sua carriera ha sempre sofferto di guai fisici e l'ultimo gli costerà la fine del campionato e probabilmente anche la Champions League. L'ex Bayern ha subito una lesione di secondo grado all'adduttore della coscia destra, un ... Leggi su itasportpress

