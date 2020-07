Juventus, che botto: 50 milioni e un giocatore per il nuovo attaccante (Di venerdì 24 luglio 2020) La Juventus ha mancato il primo match point scudetto con la sconfitta di ieri sul campo dell’Udinese. Nonostante tutto, però, per la squadra di Sarri basterà ottenere i tre punti domenica contro la Sampdoria per conquistare il nono tricolore consecutivo.Un successo che non distrae comunque la società da quelli che sono i piani per il futuro. In ottica mercato, infatti, la dirigenza, nelle vesti di Fabio Paratici, sta lavorando per rimpiazzare Gonzalo Higuain. Tanti i nomi, ma uno in partticolare sembra farsi largo: Raul Jimenez del Wolverhamtpon.Juventus: 50 milioni e un giocatore per Jimenezcaption id="attachment 979843" align="alignnone" width="594" Raul Jimenez (getty images)/captionNonostante tra i nomi più in auge resti quello di Arek Milik del Napoli, gli ottimi rapporti con ... Leggi su itasportpress

